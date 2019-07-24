Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в июле текущего года в г. Новокузнецк Кемеровской области в отношении юридического лица ООО «Завод натуральных молочных продуктов» проведенавнеплановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза.

В ходе проверки были выявлены нарушения части 4 пункта 2 статьи 14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР. ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, а именно в производственном помещении цеха по производству молочной продукции не установлены умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и сушки рук.

По факту выявленного нарушения составлен протокол в отношении юридического лица по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. При рассмотрении дела предприятию вынесено предупреждение.