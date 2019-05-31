О нарушении ветеринарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в мае текущего года в г. Новокузнецке Кемеровской области было проведено 12 внеплановых выездныхпроверок по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, а так же требований ветеринарного законодательства РФ. Мероприятия организованы в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проведенных проверок была выявлена продукция животного происхождения, которая находилась в обороте с нарушениемкак обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, таки требований технических регламентов Таможенного союза, а именно: на предприятиях осуществлялось хранение и реализация мясной продукции (свинина и мясо птицы) без маркировок, позволяющих установить производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности, а так же без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении.

Согласно статьи 15 Закона РФ «О ветеринарии» все продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной территории по заразным болезням животных. Кроме того, ветеринарные сопроводительные документы характеризуют происхождение, ветеринарно-санитарное состояние животноводческой продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода.

Согласно пункта 9 статьи 17 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.

По итогам проверок в отношении виновных лиц составлено 8 протоколов по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и 3 протокола по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Опасная продукция изъята из оборота и уничтожена.