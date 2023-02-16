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О нарушении ветеринарного законодательства ООО «Сергеевское»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в конце 2022 года получена информация ГБУ «Новокузнецкая районная СББЖ» о том, что в хозяйстве ООО «Сергеевское» (Новокузнецкий район) обнаружен труп крупного рогатого скота.

О случае внезапного падежа директор ООО «Сергеевское» уведомил госветслужбу только через месяц, чем нарушена статья 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где определено, что владельцы животных обязаны немедленно извещать специалистов госветслужбы о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.

            В соответствии со ст. 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

ООО «Сергеевское» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Общество
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