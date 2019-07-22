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О нарушении законодательства в области карантина растений индивидуальным предпринимателем в Тисульском районе Кемеровской области

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по результатам внеплановой проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего заготовку древесины и производство пиломатериала в Тисульском районе Кемеровской области, выявлены нарушения правил хранения подкарантинной продукции, а также борьбы с карантинными объектами.

Выявлено, что предприниматель допустил совместное хранение зараженных карантинными объектами – полиграф уссурийский (Polygraphus proximus), большой черный еловый усач (Monochamus urussovi), малый черный еловый усач (Monochamus sutor) лесоматериалов из деревьев хвойных пород, совместно с подкарантинной продукцией (пиломатериалы), свободной от карантинных объектов.

Предприниматель без карантинных сертификатов осуществил вывоз партии подкарантинной продукции (пиломатериал обрезной хвойных пород (пихта) в объеме 62 куб. м) из карантинной фитосанитарной зоны (Тисульское лесничество на территории Тисульского района Кемеровской области). Приказами Управления Россельхознадзора от 14.08.2018 № 90, № 89 на указанной территории установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным видам вредителей леса – малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, уссурийский полиграф.

Установлено также, что предпринимателем не обеспечено проведение карантинных фитосанитарных обследований земельного участка, находящегося в собственности и используемого для складирования заготовленного леса круглого и производства пиломатериалов, на наличие карантинных объектов, включенных в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501, и в Единый Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере карантина растений в отношении индивидуального предпринимателя составлено три административных протокола по ст. 10.1, ст.10.2, ст.10.3 КоАП РФ.

В целях устранения выявленных нарушений предпринимателю выдано предписание.

 

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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