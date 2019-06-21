О нарушениях Администрациями сельских поселений ветеринарного законодательства РФ

В июне текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасияи Тыва и Кемеровской области проведены плановые проверки в отношении администраций сельских поселений Яшкинского муниципального района Кемеровской области на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверок выявлено:

- нарушение порядка ведения похозяйственных книг, а именно: в книгах нет подписей членов хозяйств и информации об ответственном лице, вносившем записи;

- правовые акты руководителя органа местного самоуправления, на основании которого закладываются похозяйственные книги не предоставлены;

- листы похозяйственных книг не прошиты, не пронумерованы, на последней странице книг не указано количество листов, книги не заверены подписью руководителя органа местного самоуправления и не скреплены печатью органа местного самоуправления.

Данные нарушения свидетельствуют об отсутствии достоверного учета сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан. В виду чего, граждане имеют возможность скрывать падеж животных, осуществлять нелегальный подворный убой и реализовать продукты убоя. Также нарушение ведения похозяйственных книг может негативно повлиять на эпизоотическую обстановку территории при возникновении нового очага заразных и высококонтагиозных заболеваний, а именно: в рамках проведения мероприятий по отчуждению животных, количество поголовья, указанное в похозяйственных книгах на порядок может отличается от фактического количества поголовья, подлежащего отчуждению (уничтожению).

В отношении глав Администраций сельских поселений Яшкинского муниципального района Кемеровской области за выявленные факты нарушений требований закона РФ «О ветеринарии» и Приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» выписаны протокола об административных правонарушениях по ч. 1ст. 10.6 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений с установленными датами исполнения.