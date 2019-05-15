О нарушениях в сети предприятий общественного питания

В марте текущего года специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в Беловском районе Кемеровской области проведена внеплановая проверка в сети предприятий общественного питания ООО «Омс-питание металлургов» с целью контроля и надзора за соблюдением требований законодательства РФ в области ветеринарии при переработке мяса свинины и мяса птицы.

В ходе проведения проверки установлен факт нарушения требований Технических регламентов Таможенного союза, а именно: в помещении мясного цеха имеются сколы и выбоины настенной плитки и напольного покрытия. Данное нарушение свидетельствует о не обеспечении защиты от скопления грязи и осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, а так же о невозможности проведения качественной мойки и дезинфекции напольного покрытия и стен.

По данному факту нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого вынесено устное предупреждение.