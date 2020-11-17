Новости Кузбасса

Специалистами одела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ноябре текущего года проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия, занимающегося производством и переработкой мяса. По результатам проверки, выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

На предприятии в программе производственного контроля не в полном объеме определен перечень опасных факторов и критических точек, соответственно программа выполняется не в полном объеме, т.к. нет потдверждения выполненных работ по исследованию сырья, обработке оборудования и инвентаря. Данный факт свидетельствует о том, что безопасность вырабатываемой продукции не может быть подтверждена. В связи с данными нарушениями, индивидуальный предприниматель, которому принадлежит предприятие, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.