О нарушениях земельного законодательства РФ, допущенных АО «СУЭК-Кузбасс»

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области из Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального районапоступила информация о нарушениях земельного законодательства Российской Федерации, допущенных АО «СУЭК-Кузбасс», на земельных участках сельскохозяйственного назначения расположенных по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Демьяновское сельское поселение, используемых в производственных целях, не связанных с сельскохозяйственным производством, в результате проведения работ по установке ЛЭП спецтехникой, а далее в процессе ее эксплуатации, не использования земельных участков в сельскохозяйственном производстве.

В отношении АО «СУЭК-Кузбасс» проведена внеплановая проверка, факты изложенные в информации муниципального образования, подтвердились. Постановлением от 04.07.2019 юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 415 000 рублей. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, в установленные законом сроки. Штраф оплачен.