Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

О недопустимости выжигания стерни и послеуборочных остатков

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует землепользователей о недопустимости утилизации стерни, пожнивных остатков и сухой травянистой растительности путем сжигания, так как это наносит непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде, а также может повлечь пожароопасную ситуацию.

Согласно требованиям земельного законодательства и Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. От 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в период пожароопасного сезона необходимо учесть следующее.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и /(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности поживных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 10 метров от леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером.

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенного пункта.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенного пункта могут проводится при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

В случае обнаружения заросших сорной растительностью, деревьями, кустарниками земельных участков сельскохозяйственного назначения просим обращаться в управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Административное наказание за данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20000 до 50000 рублей; на должностных лиц – от 50000 до 100000 рублей; на юридических лиц – от 400000 до 700000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
21/04/2025
Общество

Популярное за месяц
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи
В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение фермерскому хозяйству за нарушения правил применения пестицидов
Из-за урагана в Кузбассе отключается электричество, перевернуты остановки
В Кузбассе с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведен профилактический визит в отношении сельхозтоваропроизводителя
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus