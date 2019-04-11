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О неисполнении предписания АО «Разрез Шестаки»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая документарная проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении АО «Разрез Шестаки».

При проведении проверки установлено, что предписание исполнено не в полном объеме, земельный участок сельскохозяйственного назначения продолжает использоваться юридическим лицом в производственных целях. По результатам проверки . инспектором отдела государственного земельного надзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении АО «Разрез Шестаки», выдано предписание. Материалы административного дела направлены по подведомственности.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района Кемеровской области АО «Разрез Шестаки» привлечено к административной ответственности. Назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 50 000 рублей.

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kuzbassnews.ru
11/04/2019
Экология
Экономика
Новости Кузбасса

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