О неисполнении предписания АО «Разрез Шестаки»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая документарная проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении АО «Разрез Шестаки».
При проведении проверки установлено, что предписание исполнено не в полном объеме, земельный участок сельскохозяйственного назначения продолжает использоваться юридическим лицом в производственных целях. По результатам проверки . инспектором отдела государственного земельного надзора составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении АО «Разрез Шестаки», выдано предписание. Материалы административного дела направлены по подведомственности.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района Кемеровской области АО «Разрез Шестаки» привлечено к административной ответственности. Назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 50 000 рублей.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В общей сложности мужчина перевел ей около 130 тысяч рублей. После очередной просьбы оказать...
|
Напомним, переход от «аналога» к «цифре» произойдет 15 апреля в 11:45 утра. Сергей Цивилев поручил...
|
Бывшее хозяйственное помещение за ДК «Промышленновский» давно не использовалось. Здание не...
|
23-летний кемеровчанин предстанет перед судом за серию грабежей. Мужчина воровал телефоны для того...