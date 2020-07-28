Новости Кузбасса

В связи с неоднократными обращениями в адрес Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу индивидуальных предпринимателей, граждан, содержащих пасеки, с вопросом о необходимости о необходимости оформления документов на мед, Управление разъясняет. Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, утвержденного 09.12.2011г. №880, мед натуральный, как непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение и должен сопровождаться документом, содержащим сведения, подтверждающие безопасность и п. 1,2,3 Приложение № 1 к приказу Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 “ Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях”.

Таким документом будет являться ветеринарный сопроводительный документ(ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка). Поэтому для реализации меда, полученного на пасеках личных подсобных хозяйств граждан, необходимо оформить ветеринарный сопроводительный документ.

С целью оформления ветеринарного документа владелец пасеки должен предъявить паспорт пасеки и результаты лабораторных исследований меда. Паспорт пасеки оформляется в учреждениях государственной ветеринарной службы(городской или районной ветеринарной станции) после проведения обследования подмора пчел на наличие инфекционных заболеваний. Следовательно, наличие паспорта пасеки у владельца с отметками о проведении своевременных исследований гарантирует, что мед получен от здоровых пчел.

Лабораторные исследования самого меда проводятся в ветеринарной лаборатории или лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, расположенной на ветеринарной станции либо на рынке. В лаборатории мед подлежит исследованиям на органолептические и физико-химические показатели(цвет, аромат,вкус, наличие механических примесей, а также наличие признаков брожения, влажность). Нельзя недооценивать важность проведения всех ветеринарных мероприятий и исследований. В соответствии с Федеральным законом “О качестве и безопасности пищевых продуктов” от 02.01.2000г. №29-ФЗ, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, обязаны предоставлять покупателям или потребителям, а также органам государственного надзора полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, при закупке меда неизвестного происхождения, без документов и необходимых экспертиз, существует риск приобретения фальсифицированного меда, при употреблении фальсифицированного меда потребитель, как минимум не получит тех полезных веществ, которые содержатся в меде, и как максимум получить пищевое отравление.