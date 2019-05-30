О необходимости соблюдения сроков гашения ветеринарных сопроводительных документов, установленных Ветеринарным законодательством РФ
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тывы и Кемеровской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, о необходимости соблюдения сроков гашения ветеринарных сопроводительных документов, установленных ветеринарным законодательством РФ.
В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной форме (далее - эВСД).
Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 определен Порядок гашения ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа "гашение сертификатов", а гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, собственность на которую передается без перемещения товара, осуществляется в течение 1 рабочего дня после перехода права собственности зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа "гашение сертификатов".
За несоблюдение сроков гашения предусмотрено административная ответственность по части 1 статье 10.8 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа: на физических лиц от 500 до 1000 руб., на должностных лиц от 3000 до 5000 руб., на юридических лиц от 10 000 до 20 000 руб.
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