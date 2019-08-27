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«О необходимости соблюдения сроков годности продукции при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, установленных ветеринарным законодательством РФ»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тывы и Кемеровской области обращает внимание уполномоченных лиц предприятий и государственной ветеринарнойслужбы о необходимости усиления контроля по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

В Управлении Приказом создана мониторинговая группа по отслеживанию работы во ФГИС «Меркурий» уполномоченных лиц предприятий и ветеринарной службы.

За период с начала года специалистами территориального Управления в Кемеровской области выдано 50 предостережений за нарушения при оформлении эВСД.Кроме того, составлено 2 протокола об административных правонарушениях должностным лицам субъектовой ветеринарной службы.

Заблокирована работа 9 уполномоченных лиц сроком на 3, 6 месяцев за оформление эВСД на продукцию с истекшим сроком годности.

Таким образом, 01 июля с.г. за нарушения, связанные с оформлением и гашением эВСД к хозяйствующим субъектам и лицам, производящим оформление эВСД, штрафные санкции применяютсяв полном объеме.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

За несоблюдение сроков годности продукции при оформлении эВСД на такую продукцию, предусмотрена административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 3 месяцев.

В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок (ошибки, не относимые к некритическим) при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 6 месяцев. По истечении указанного срока регистрация возобновляется автоматически и повторной регистрации не требуется.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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