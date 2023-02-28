О необходимости соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Поэтому при регулировании земельных отношений учитывается, прежде всего то, что земля служит основой жизни и деятельности общества. В процессе хозяйственного использования земли она признается как важнейшая охраняемая часть природы и природный ресурс, используемый в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве.

Земельный кодекс Российской Федерации, устанавливает нормы и требования рационального использования и охраны земель, учитывающие ее особенности как природного объекта, составной части природы и природного ресурса - объекта хозяйствования. Предусматривают общие для всех обладателей земли (собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов) права и обязанности по использованию земельных участков; формулирует соответствующие статьи таким образом, чтобы в их содержании присутствовали нормы о соблюдении экологических, строительных, санитарно-гигиенических и иных специальных требований, использование земель любой категории осуществлялось способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, проводились комплексные мероприятия по охране земель и других природных объектов.

При проведении надзорных мероприятий за соблюдением требований земельного законодательства РФ в области охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Кемеровской области – Кузбасса государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) систематически выявляются факты использования земель сельскохозяйственного назначения для размещения объектов, несвязанных с ведением сельского хозяйства, неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, влекущие за собой уничтожение, порчу, деградацию земель сельскохозяйственного назначения, что приводит к нанесению ущерба почвам и окружающей среде в целом.

Управление напоминает физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земель сельскохозяйственного назначения, о необходимости соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации.

Собственники земельных участков и прочие пользователи участков обязаны использовать земли в соответствии с их назначением способом, не причиняющим вред природе. Так, например, собственник или пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны окружающей среды.

За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в течение установленного законодательством срока, или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, граждане и организации могут не только заплатить штраф, но и потерять право пользования своей или арендованной землей.

Ответственность и размер административного штрафа за такие виды нарушений установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Не забывайте, что соблюдение требований действующего законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения способствует их сохранению, вовлечению в оборот и дальнейшему использованию в сельском хозяйстве.