О ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫВОЗ ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжается сезон отпусков и граждане со своими домашними питомцами (животными-компаньонами: собаками, кошками, хорьками и т.п.) выезжают за пределы границы Российской Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии за сотрудниками Управления Россельхознадзора закреплены полномочия по оформлению ветеринарных сертификатов формы №5 А и Евросправок при вывозе животных-компаньонов из Российской Федерации.

На основании разъяснения Россельхознадзора от 11.07.2019 №ФС-НВ-7/17707 при временном вывозе (отпуск, выставки, спортивные мероприятия) животных-компаньонов из Российской Федерации в страны Европейского союза, необходимые ветеринарные сопроводительные документы (Евросправка) могут оформляться также сотрудниками областных, городских и районных станций по борьбе с болезнями животных, а сотрудники управления Россельхознадзора только проставляют штамп «Выпуск разрешен». При этом ветеринарный сертификат формы № 5 А может не оформляться.

При вывозе указанных животных со сменой владельца, а также в случае оформления Евросправки в Управлении Россельхознадзора, такой ветеринарный сертификат оформляется.

Напоминаем, что прежде чем выехать из региона постоянного проживания животного, проверьте наличие всех необходимых документов, в том числе подготовить паспорт с отметками о проведении вакцинации и клинического осмотра, проведенного в течении 5-ти дней до даты выезда. При наличии паспорта и ветеринарного сертификата № 5 А и (или) Евросправки животное может вернуться в Российскую Федерацию в течении 90 дней не более. Если ваша поездка запланирована на срок более 90 дней, то вам придется обратиться в местную ветеринарную службу (клинику) страны пребывания для клинического осмотра животного и оформления необходимых документов. Будьте внимательны! В каждой стране существуют определенные требования, о них лучше узнать заранее.