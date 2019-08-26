Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения плановой проверки в отношении ГБУЗ КО БПНД “Беловского психоневрологического диспансера” города Белово были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения и качества крупы, закупаемой на государственные нужды.
В ходе проверки про исследованы партии круп гречневой и гороха на показатели качества и безопасности. Согласно заключениям ФГБУ “Кемеровская МВЛ” партии круп гречневой и гороха колотого шлифованного признаны не качественными по показателям- “испорченные ядра”, “сорная примесь”. Некачественная продукция изъята из оборота.
За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ “Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна”.
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