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О пенсионных правах самозанятых граждан

В Кемеровской области зарегистрировано 4996 самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Из них 109 могут включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить индивидуальные коэффициенты, необходимые для назначения пенсии.

Самозанятые граждане, которые применяют специальный налоговый режим, имеют право вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Соответствующее заявление нужно подать в Управление ПФР по месту жительства или в электронном виде через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, портал госуслуг, мобильное приложение «Мой налог».

В Управлениях ПФР регистрация самозанятых, вступающих в такие правоотношения, производится на основании заявления о регистрации, паспорта и сведений о подтверждении факта постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После подачи заявления ПФР регистрирует самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.

Для включения целого года страхового стажа гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и вступившим в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, необходимо уплатить в расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование (в 2020 году – 32 448,00 рублей) и не более максимального размера (в 2020 году – 256 185,60 рублей), а также весь год состоять на регистрационном учете в ПФР.

В случае уплаты взноса менее фиксированного размера, в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплаченной сумме взноса.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию подано в Управление ПФР в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, когда предприниматель состоял в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.

Платить взносы можно одной суммой или частями в течение года. Оплата за весь период должна быть осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.

Напомним, что в Кемеровской области с 1 июля 2020 года установлен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который дает возможность гражданам осуществлять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

Общество
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Общество
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