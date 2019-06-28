О перевозке домашних питомцев

Уважаемые владельцы домашних животных, в связи с наступлением очередного сезона отпусков и увеличения количества обращений граждан, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает, что на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» изменены правила перевозки гражданами своих питомцев (собак, кошек, хорьков и др.) по территории Российской Федерации для некоммерческих целей.

Ветеринарные сопроводительные документы не требуются (при наличии паспорта на животное с отметками о вакцинациях, обработках, клиническом осмотре и возможностью идентификации животного) для перемещения домашних, служебных, декоративных животных осуществляемым без смены владельца и не связанным с осуществлением коммерческой деятельности не более 5 голов по территории РФ, исключая их перемещение на выставочные мероприятия.

Дополнительно сообщаем, что перемещение животных в третьи страны (не коммерческое не более 5 голов) возможно осуществлять без оформления ветеринарного сертификата, по международному ветеринарному паспорту если он соответствует форме, правильно заполнен на русском и английском языках, имеет отметки о прививках, обработках и клиническом осмотре животных в течение пяти дней перед отправкой.

С 01.09.2016 года применяется новая форма ветеринарного сертификата в страны ЕС с переводом на английский язык, оформляется как в территориальных Управлениях Россельхознадзора, так и непосредственно в пунктах пересечения госграницы.

Сертификат здоровья ЕС действителен в течение 10 дней с даты выдачи до даты регистрации в точке прибытия в ЕС, а для дальнейшего передвижения внутри ЕС – в течение 4-х месяцев с даты выдачи сертификата или до даты истечения прививки от бешенства, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

Ветеринарные требования стран ЕС могут изменяться, поэтому перед транспортировкой животных необходимо ознакомиться с требованиями этих стран на официальных сайтах.

По условиям перевозки животных (размер контейнера, вес животного и т. д.) необходимо консультироваться непосредственно с грузоперевозчиками (авиа, ж/д компании).

Более подробная информация размещена на официальном сайте Россельхознадзора в разделе ввоз, вывоз, транзит, также за разъяснениями можно обратиться по телефону: 36-15-86 (г. Кемерово).