О перевозке домашних питомцев на выставочные мероприятия

Уважаемые владельцы домашних животных, в связи с участившимися случаями перевозки домашних животных на выставочные мероприятия по ветеринарным сопроводительным документам, оформленным без согласования маршрута перевозки с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в очередной раз напоминает, что в приказе Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» и Федеральном законе «О ветеринарии» от 14.05.1993 N 4979-1 ст 13 (ред. от 24.04.2020) внесены изменения правил перевозки гражданами своих питомцев (собак, кошек, хорьков и др.) по территории Российской Федерации для некоммерческих целей.

Ветеринарные сопроводительные документы не требуются (при наличии паспорта на животное с отметками о вакцинациях, обработках, клиническом осмотре и возможностью идентификации животного) для перемещений домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемых без смены владельца и не связанных с осуществлением коммерческой деятельности не более 5 голов по территории РФ, исключая их перемещения на выставочные мероприятия.

Следовательно, для перемещения животного на выставочное мероприятие владелец должен оформить ветеринарный сопроводительный документ, а для его оформления нужно согласовать маршрут перевозки данного животного с органами, осуществляющими федеральный государственный ветеринарный надзор.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 36-15-86 (г. Кемерово).