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О подаче предприятиями заявок в системе CIFER.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что российским предприятиям, заинтересованным в экспорте своей продукции в Китай, необходимо предоставлять заполненные формы анкет на английском (или китайском) и русском языках с приложением полного комплекта подтверждающих материалов по каждому пункту анкеты, в котором запрашивается соответствующее подтверждение, с переводом на английский язык.

 Указанные формы анкет по видам поднадзорной продукции размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/ импорт Китай – Ветеринарные требования – Дополнительные документы для получения аттестаций» https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/importexport/china/ attestations.html.

Заполненную и заверенную анкету с подтверждающими материалами
необходимо направлять в формате pdf с переводом на английский язык,
в копии на адрес электронной почты export@fsvps.gov.ru, в теме письма
указывать «Анкета.CIFER», объем 1 файла не должен превышать 4 МВ.

Анкеты необходимо направлять в Россельхознадзор при подаче предприятиями заявок на регистрацию, модификацию и продление в системе CIFER.

В соответствии с требованиями Главного таможенного управления Китайской Народной Республики переходный период по заполнению информации в системе CIFER окончится 30.06.2023.

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/02/2023
Общество
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