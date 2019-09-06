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О порядке уплаты штрафа

В отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля продолжается планомерная работа по взысканию штрафов.

Требованиями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлено:

- постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. Жалоба на постановление может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. После истечения вышеуказанного срока не обжалованное и неопротестованное постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению. При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП РФ может быть взыскана в принудительном порядке. В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Так, за июль и август текущего года специалистами отдела передано 20 постановлений об административных правонарушениях в отделы судебных приставов для принудительного взыскания. Служба судебных приставов кроме суммы наложенного штрафа взыщет исполнительский сбор в размере 7% от суммы штрафа, но не менее 1000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
06/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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