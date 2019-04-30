О посадочном материале

Весна — время обновления посадочного материала для дачных и приусадебных участков. Покупка саженцев плодовых деревьев сопряжена с известной долей риска. Недобросовестные продавцы вместо яблони могут продавать грушу, а вместо одного сорта — другой. Как обезопасить себя от покупки «неправильных» саженцев?

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в местах сезонной продажи посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных растений регулярно проводятся мероприятия по контролю за соблюдением продавцами порядка продажи саженцев. Только за апрель 2019 года к административной ответственности привлечены 18 продавцов, которыми предлагались к продаже саженцы, качество которых не было подтверждено, а на некоторых маркировка и вовсе отсутствовала.

Разнообразие красочных изображений с плодами и ягодами, прикрепленных к саженцам, так и манит их купить. В момент приобретения саженцев не только рядовой покупатель, но и специалист не имеет возможности определить качество саженцев, потому что понятие «качество» подразумевает соответствие определенного перечня показателей требованиям стандарта. Качество определяется и удостоверяется документами на всех этапах производства от заготовки черенков и определения сортовой чистоты в питомниках, подтверждения соответствия показателей требованиям стандарта после выкопки у подготовленных к продаже партий саженцев. Поэтому именно на продавца возложена обязанность по подтверждению качества предлагаемых к реализации саженцев. Соответствие качества продаваемых саженцев требованиям ГОСТа подтверждается и сопроводительными документами, и маркировкой — ярлыком. Сведения, указанные на маркировке, должны соответствовать сведениям, указанным в сопроводительных документах. Документами, подтверждающими качество саженцев, являются оригиналы сертификатов соответствия либо копии, заверенные оттиском печати и подписью должностного лица органа по сертификации, выдавшего оригинал сертификата. Именно эти документы должны быть у продавца в момент продажи.