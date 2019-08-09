О последствиях неуплаты штрафа

В соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки.

За неуплату штрафа в установленный срок частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен. После этого надзорный орган, вынесший постановление за 1-ое правонарушение направляет материалы судебному приставу- исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа и взыскания исполнительного сбора в размере 7%, но не менее 1000 рублей.

Уважаемые граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица помните, что своевременно оплаченный штраф позволит вам избежать более сурового наказания.

За июль текущего года госинспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля в Управление Федеральной судебных приставов направлено 14 материалов дел для принудительного взыскания.