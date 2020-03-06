О последствиях неуплаты штрафа

В связи с участившимися случаями неуплаты штрафов специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля напоминают, что в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки.

За неуплату штрафа в установленный срок частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере от суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.

В случае неуплаты административного штрафа надзорный орган, вынесший постановление за первое правонарушение, направляет материалы судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа. Кроме штрафа, судебные приставы-исполнители обязаны взыскать исполнительный сбор в размере 7%, но не менее одной тысячи рублей.

Не все лица, привлеченные к административной ответственности, оплачивают штраф в установленный срок. В связи с чем, специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля вынуждены направлять материалы административного дела для принудительного взыскания. За январь-февраль текущего года отделом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (Кемерово) в Управление Федеральной службы судебных приставов направлено 8 материалов дел для принудительного взыскания.

Уважаемые граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, помните, что своевременно оплаченный штраф позволит вам избежать более сурового наказания.