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О последствиях неуплаты штрафа в установленный срок

Госинспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводится контроль за уплатой административного штрафа поднадзорными предприятиями и гражданами в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В мае текущего года выявлено, что отдельные граждане не оплачивают штраф в установленный срок. Материалы четырех дел направлены в Управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного взыскания.

Составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Материалы дела направлены по подведомственности мировому судье для принятия к производству.

Общество
kuzbassnews.ru
28/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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