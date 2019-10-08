О постановке на карантин крупного рогатого скота поступившего на ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» из Германии

01 сентября 2019 года на территорию ООО Племенной Завод «Ленинск-Кузнецкий» поступил крупный рогатый скот (нетели) в количестве 132 голов который поставлен на 30-ти дневный карантин.

Ввоз животных осуществлялся по следующим документам: Разрешение на ввоз РСХН МСХ РФ № ФС/УВН – 01/270196 от 23.07.2019 год, ветеринарный сертификат форма №1 RU № ЭБ 01620365 от 27.08.2019 выданный Территориальным Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областями взамен ветеринарного сертификата страны – экспортера.

Автотранспортом животные были доставлены на ООО ПЗ «Ленинск-Кузнецкий». После клинического осмотра специалистами ГБУ КО «Ленинск-Кузнецкая» СББЖ совместно с сотрудниками государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, животные были поставлены на карантин. Дата постановки животных на карантин после ввоза в Российскую Федерацию – 03.09.2019 года.

Перед отправкой в Россию животные подвергались профилактическим карантинным мероприятиям в Германии, в хозяйстве отправителе в течении 30 дней. За время карантинирования животные были исследованы дважды на болезнь Шмалленберга (на 7 и 21 день карантина), вакцинированы против ринотрахеита, вирусно-синтециальной болезни, вирусной диареи, обработаны дигидрострептомицином против лептоспироза, проведена дегельминтизация.

В период карантина на территории РФ, в хозяйстве ООО ПЗ «Ленинск-Кузнецкий» будут проводиться комплексные мероприятия согласно Требований Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 317. Животные исследуются на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, паратуберкулез, трихомоноз, хламидиоз, болезнь Шмалленберга, вакцинируются против сибирской язвы и эмкара с последующей ревакцинацией через 6 месяцев.

Карантин проводится ветеринарной службой хозяйства совместно со специалистами ГБУ КО «Ленинск-Кузнецкая» СББЖ под контролем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.