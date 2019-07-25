О повторном привлечении к административной ответственности за не выполнение предписания

24.05.2019 года проведена внеплановая проверка АО «УК «Кузбассразрезуголь» на предмет выполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства. В соответствии с выданным предписанием АО «УК «Кузбассразрезуголь» предписывалось провести мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), части земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 42:01:0103001:95 на площади не менее 600 кв.м., по адресу: Беловский муниципальный район, в границах КК 42:01:0103001, нарушенного в процессе осуществления производственной деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез».

В результате проведенных надзорных мероприятий выявлено, что АО «УК «Кузбассразрезуголь» предписание не исполнено, земельный участок сельскохозяйственного назначения, не приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), что является нарушением Земельного Кодекса РФ. Ответственность за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ранее (в течении года) АО «УК «Кузбассразрезуголь» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации на вышеуказанном земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном по адресу: Кемеровская область, Беловский район, в границах МО «Бековское сельское поселение (Постановление от 27.09.2018 Мирового судьи судебного участка № 2 Беловского городского судебного района Кемеровской области по делу № 5-200/2018).

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ.

В связи с установленным фактом невыполнения в установленный срок законного предписания в отношении АО «УК «Кузбассразрезуголь» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Материалы дела направлены Мировому судье судебного участка № 2 Беловского городского судебного района для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением мирового судьи от 09.07.2019 года юридическое лицо - АО «УК «Кузбассразрезуголь» признано виновным и привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.