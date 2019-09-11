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О правилах и требованиях, предьявляемых при продаже саженцев

 

Приближается время обновления посадочного материала для дачных и приусадебных участков. Приобретая саженцы плодовых деревьев, покупатель с определенной долей риска . Недобросовестные продавцы вместо яблони могут продавать грушу, а вместо одного сорта — другой. Как обезопасить себя от покупки «неправильных» саженцев?

Служащими Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в местах сезонной продажи посадочного материала плодовых и ягодных растений регулярно проводятся мероприятия по контролю за соблюдением продавцами порядка продажи саженцев. С начала 2015 года к административной ответственности привлечены 87 продавцов, которыми предлагались к продаже 11 155 саженцев, из них качество 7936 штук не было подтверждено, а маркировка 1228 штук не соответствовала установленным требованиям.
Разнообразие красочных изображений с плодами и ягодами, прикрепленных к саженцам, так и манит их купить. В момент приобретения саженцев не только рядовой покупатель, но и специалист не имеет возможности определить качество саженцев, потому что понятие «качество» подразумевает соответствие определенного перечня показателей требованиям стандарта. Качество определяется и удостоверяется документами на всех этапах производства от заготовки черенков и определения сортовой чистоты в питомниках, подтверждения соответствия показателей требованиям стандарта после выкопки у подготовленных к продаже партий саженцев. Поэтому именно на продавца возложена обязанность по подтверждению качества предлагаемых к реализации саженцев. Соответствие качества продаваемых саженцев требованиям ГОСТа подтверждается и сопроводительными документами, и маркировкой — ярлыком. Сведения, указанные на маркировке, должны соответствовать сведениям, указанным в сопроводительных документах. Документами, подтверждающими качество саженцев, являются оригиналы сертификатов соответствия либо копии, заверенные оттиском печати и подписью должностного лица органа по сертификации, выдавшего оригинал сертификата. Именно эти документы должны быть у продавца в момент продажи.
Чтобы вместо сортовых кустарников и деревьев на приусадебном или дачном участке не выросла обычная дичка, важно знать, что допускается реализация только тех сортов, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации (с реестром можно ознакомиться по ссылке http://gossort.com ;/ ).
Прежде чем идти за покупками, рекомендуем определить для себя перечень необходимых культур и сортов, используя информацию из Государственного реестра селекционных достижений. Покупая товар, стоит потребовать у продавца сертификат или копию, заверенную оттиском печати организации, выдавшей оригинал сертификата, и подписью ответственного лица, сравнивать сведения в сертификате и на ярлыке. Именно наличие этих документов обезопасит от обмана.

Общество
kuzbassnews.ru
11/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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