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О правилах ввоза семенного и посадочного материала на территорию Российской Федерации

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области доводят до сведения всех заинтересованных участников внешней экономической деятельности информацию о том, что во исполнение пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» ввоз семенного и посадочного материала на территорию Российской Федерации должен осуществляться в соответствии с Правилами осуществления контроля в местах производства (в том числе переработки), отгрузки подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в целях ее использования для посевов и посадок, Утвержденных Постановлением Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 128.

С этой целью участники внешней экономической деятельности, планирующие осуществлять ввоз семенного и посадочного материала в Российскую Федерацию, должны направлять обращения в Россельхознадзор (Центральный аппарат г. Москва).

Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации семян и посадочного материала растений, зараженных карантинными вредными организмами, включенными в Перечень карантинных объектов.

В пунктах ввоза партии семенного и посадочного материала подлежат идентификации по сопровождающим их фитосанитарным сертификатам и визуальному досмотру.

Запрещается использовать семенной и посадочный материал по назначению и для реализации до получения результатов лабораторной фитосанитарной экспертизы. До завершения экспертизы подкарантинный материал должен содержаться в условиях, исключающих распространение карантинных вредных организмов.

Партии семенного картофеля должны быть упакованы в новую тару. Допускается наличие почвы в партиях семенного картофеля, не превышающей 1% от веса продукции.

Горшечные растения и растения с закрытой корневой системой должны ввозиться на территорию Российской Федерации в питательном субстрате, свободном от карантинных вредных организмов. Ввоз на территорию Российской Федерации растений с комом прикорневой почвы зон, мест и/или участков производства, признанных свободными от карантинных вредных организмов, допускается при проведении карантинного фитосанитарного контроля, включающего обязательную лабораторную экспертизу образцов почвы на весь комплекс карантинных объектов, способных распространяться с почвой.

Партии ввозимого семенного и посадочного материала, в которых были выявлены карантинные вредные организмы, подлежат обеззараживанию, а в случае невозможности его проведения — возврату или уничтожению.

При прибытии груза в конечный пункт назначения обязательно уведомляют о завозе подкарантинной продукции территориальное подразделение Россельхознадзора.

Посевы (посадки), проведенные импортным семенным и посадочным материалом, подлежат карантинным фитосанитарным обследованиям.

 

Общество
kuzbassnews.ru
04/12/2019
Общество
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