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О предоставлении доступа в ФГИС «Меркурий»

В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016 г. в ФГИС, введен новый порядок регистрации пользователей и предоставления им прав доступа к функциям ФГИС «ВетИС».

Производители и поставщики подконтрольных товаров, а также учреждения образования и здравоохранения должны быть зарегистрированы в ФГИС «Меркурий». Крупные розничные торговые сети перешли на электронную ветеринарную сертификацию. На сегодняшний день активно подают заявки на регистрацию организации общественного питания, а также предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли продуктами животного происхождения.

Сотрудники хозяйствующих субъектов, которые ранее не имели доступа к ФГИС «Меркурий», регистрируютсяпутем направления заявки в соответствии с п.10 и п.12 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приказа Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016),которая представляется в письменном виде на бланке за подписью руководителя или лица уполномоченного на основании доверенности в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия Тыва и Кемеровской области, по адресу: 650051 г. Кемеров, ул. Муромцева, 2 Б.

Регистрация и получение доступа к ФГИС «Меркурий»Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыва и Кемеровской области и Управлением ветеринарии Кемеровской области (их подведомственными организациями на территории Кемеровской области СББЖ) производитсяна безвозмездной основе.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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