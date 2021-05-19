О предстоящем проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу приглашает всех желающих принять участие в публичных обсуждениях результатов контрольно-надзорной деятельности Управления за 1 квартал 2021 года, мер профилактики нарушений и разъяснении обязательных требований действующего законодательства, которые состоятся 20 мая 2021 года в 10 ч. 00 мин. по местному времени в формате видеоконференции.

Подключение к конференции будет осуществляться в программе Zoom по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/87941962847?pwd=Y0I1UDZDdmx6WTBHS0dPeTZTUHB4QT09

Идентификатор конференции: 879 4196 2847

Код доступа: 3yyXS9

Целью мероприятия является открытое обсуждение результатов правоприменительной практики Управления в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также профилактика правонарушений.

В ходе обсуждений будет представлена информация о деятельности Управления за 1 квартал 2021 года и об актуальных изменениях законодательства в части государственного земельного, фитосанитарного и ветеринарного надзора. Кроме того, должностные лица ответят на вопросы участников, касающиеся контрольно-надзорной деятельности Управления.

Предварительные вопросы по интересующим темам можно направлять на электронный адрес rsnkhakasia@mail.ru, press_manager@mail.ru с пометкой «Публичные мероприятия».