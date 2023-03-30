О предупреждении нарушений законодательства

В целях предупреждения нарушений законодательства и устранения причин, факторов и условий, способствующих их совершению Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в марте 2023 года проведены плановые профилактические визиты в области государственного земельного надзора и в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в отношении индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских ) хозяйств Кужова Ю.В., Бидеева К.В., а также юридических лиц СПК «Родина» и ООО «КХ Победитель» осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории Мариинского района. До сведения сельхозпроизводителя доведена информация о правах и обязанностях собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Даны рекомендации по соблюдению регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, согласно «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», а также правил хранения, транспортировки и утилизации пестицидов и агрохимикатов.

Особое внимание было уделено вопросу регистрации субъектов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн».