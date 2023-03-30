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О предупреждении нарушений законодательства

В целях предупреждения нарушений законодательства и устранения причин, факторов и условий, способствующих их совершению  Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  в марте 2023 года проведены  плановые профилактические визиты в области государственного земельного надзора и в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в отношении индивидуальных предпринимателей  глав крестьянских (фермерских ) хозяйств Кужова  Ю.В.,  Бидеева К.В.,   а также юридических лиц   СПК «Родина» и ООО «КХ Победитель»  осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории Мариинского района. До сведения сельхозпроизводителя доведена информация о правах и обязанностях собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Даны рекомендации по соблюдению регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции,  согласно «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», а также правил хранения, транспортировки и утилизации пестицидов и агрохимикатов.

         Особое внимание было уделено вопросу регистрации субъектов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн».

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество
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