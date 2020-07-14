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О применении пестицидов

Во всем мире интенсивно применяются пестициды. Они стали незаменимыми составляющими в технологических схемах агротехнических работ сельскохозяйственных предприятий.

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбасс обращает внимание, что пестициды, наряду с огромной пользой, являются одним из основных химических загрязнителей почвы и продукции, выращенной на ней. Некоторые химические вещества способны перемещаться в почву на глубину до полутора метров и накапливаться в ней.

Показателем уровня грамотности и ответственности землепользователей всех категорий, а особенно сельхозтоваропроизводителей, является контроль почвы на содержание в ней опасных химических веществ (остаточного количества пестицидов, солей тяжелых металлов).

В случае использования в сельхозпроизводстве пестицидов и агрохимикатов землепользователь обязан провести предварительное обследование угодий на целесообразность их применения. Необходимо также в течение года после их применения обеспечить контроль за содержанием остаточного количества пестицидов и возможных опасных метаболитов или компонентов использованных препаратов в почвах земельного участка, на котором осуществляется сельскохозяйственное производство с применением пестицидов. Провести вышеназванные исследования можно в любой аккредитованной лаборатории.

Общество
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Общество
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