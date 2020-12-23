О приобретении лекарственных препаратов для животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу предупреждает, чтобы избежать покупки контрафактных и некачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения нужно соблюдать следующие правила:

1. Приобретать лекарственные препараты только в ветеринарных аптеках и зоомагазинах, имеющих лицензию. Информация о наличии лицензии, как правило, размещается на информационной доске учреждения и является доступной для любого покупателя.

— Данные предприятия имеют все условия для хранения лекарственных препаратов, работают только с проверенными лицензированными поставщиками. Продавцом в ветеринарной аптеке может быть только сотрудник со специальным образованием (ветеринарным или медицинским). Кроме образования, продавец ветаптеки должен получить специальное обучение в области обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, и осуществляющие контроль за хранением и сроками годности лекарственных препаратов.Ни в коем случае нельзя приобретать препараты для животных на улице, с рук. Препараты вследствие неправильного хранения у таких продавцов могут утерять свою активность и приобрести вредные свойства.

2. Все лекарственные препараты для ветеринарного применения, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат государственной регистрации. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения размещён на официальном сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru в разделе «Регистрация и лицензирование. Фармаконадзор» и доступен для всех интернет-пользователей. Номер регистрационного удостоверения (ПВР или ПВИ) указывается на упаковке.

3. Маркировка препарата должна быть на русском языке и содержать следующую информацию: наименование лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка или концентрация, объем, способ применения, лекарственная форма, условия отпуска и хранения, предупредительные надписи.

4. На упаковке лекарственных средств для ветеринарного применения должна содержаться надпись «Для ветеринарного применения». Иные надписи, например, – «Для животных», « Для ветеринарии» не допускаются.

5.В ветеринарных аптеках должен соблюдаться режим хранения препаратов. Некоторые препараты хранятся в холодильнике, например, вакцины, биопрепараты, пробиотики. В помещении ветаптеки строго следят за соблюдением влажности и температуры воздуха. Для контроля параметров воздуха используются гигрометры. Данные измерений заносятся в специальный журнал.

6. Следует также обратить внимание на сроки годности препарата и обязательно проверить наличие инструкции по применению данного лекарственного средства.

Информация о выявлении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств расположена на официальном сайте Россельхознадзора http://fsvps.ru в разделе «Фармаконадзор»" в разделах « Реестр лицензий на производство лекарственных средств и ветеринарную фармацевтическую деятельность » и «Лекарственные средства для ветеринарного применения». Если у Вас возникли сомнения в подлинности лекарств, их качестве, а также имеются сведения о несанкционированной торговле без лицензии лекарственными препаратами для животных, Вы можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по адресу:электронную почту: 8-(384-2)-34-99-07 или электронной почте vetnadzor@rsn42.ru., а также по адресу: 650051, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б.