О приобретении лекарственных препаратов для животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу предупреждает, чтобы избежать покупки контрафактных и некачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения нужно соблюдать следующие правила:
1. Приобретать лекарственные препараты только в ветеринарных аптеках и зоомагазинах, имеющих лицензию. Информация о наличии лицензии, как правило, размещается на информационной доске учреждения и является доступной для любого покупателя.
— Данные предприятия имеют все условия для хранения лекарственных препаратов, работают только с проверенными лицензированными поставщиками. Продавцом в ветеринарной аптеке может быть только сотрудник со специальным образованием (ветеринарным или медицинским). Кроме образования, продавец ветаптеки должен получить специальное обучение в области обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, и осуществляющие контроль за хранением и сроками годности лекарственных препаратов.Ни в коем случае нельзя приобретать препараты для животных на улице, с рук. Препараты вследствие неправильного хранения у таких продавцов могут утерять свою активность и приобрести вредные свойства.
2. Все лекарственные препараты для ветеринарного применения, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат государственной регистрации. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения размещён на официальном сайте Россельхознадзора
3. Маркировка препарата должна быть на русском языке и содержать следующую информацию: наименование лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска, срок годности, дозировка или концентрация, объем, способ применения, лекарственная форма, условия отпуска и хранения, предупредительные надписи.
4. На упаковке лекарственных средств для ветеринарного применения должна содержаться надпись «Для ветеринарного применения». Иные надписи, например, – «Для животных», « Для ветеринарии» не допускаются.
5.В ветеринарных аптеках должен соблюдаться режим хранения препаратов. Некоторые препараты хранятся в холодильнике, например, вакцины, биопрепараты, пробиотики. В помещении ветаптеки строго следят за соблюдением влажности и температуры воздуха. Для контроля параметров воздуха используются гигрометры. Данные измерений заносятся в специальный журнал.
6. Следует также обратить внимание на сроки годности препарата и обязательно проверить наличие инструкции по применению данного лекарственного средства.
Информация о выявлении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств расположена на официальном сайте Россельхознадзора
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ущерб, причиненный бюджету города, составил более 2,5 миллиона рублей. В отношении...
|
Власти Кемеровской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем для сотрудников...
|
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал новое распоряжение из-за распространения...
|
Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. "В результате вредные выбросы в атмосферу...