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О приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов и кормовых добавок из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Армения

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует, чтов связи с отсутствием гармонизированной нормативно-правовой базы государств-членов Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, возникшей в связи с этим правовой неопределенности, а так-же из-за недостаточности научного обоснования оценке риска применения на Территории Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Армения, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пункта 7 статьи 5 Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер (Марракеш, 15 апреля 1994 года) вводит ограничение в виде приостановления ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Республике Армения, по перечню (https://www.fsvps.ru/fsvps/download/attachment/180806/Приложение_перечень_приостановленных.xlsx). Одновременно сообщаем, что лекарственные препараты, произведенные и направленные (отгруженные) / транспортируемые на территорию Российской Федерации, а также поступившие в обращение на территорию Российской Федерации до введения ограничения, могут обращаться до истечения срока их годности, при наличии документов, подтверждающего дату их поступления (или отгрузки) на территорию Российской Федерации (дистрибьюторскую сеть).

Общество
kuzbassnews.ru
13/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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