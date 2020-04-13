О приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов и кормовых добавок из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Армения

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует, чтов связи с отсутствием гармонизированной нормативно-правовой базы государств-членов Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, возникшей в связи с этим правовой неопределенности, а так-же из-за недостаточности научного обоснования оценке риска применения на Территории Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Армения, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пункта 7 статьи 5 Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер (Марракеш, 15 апреля 1994 года) вводит ограничение в виде приостановления ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Республике Армения, по перечню ( https://www.fsvps.ru/fsvps/download/attachment/180806/Приложение_перечень_приостановленных.xlsx ). Одновременно сообщаем, что лекарственные препараты, произведенные и направленные (отгруженные) / транспортируемые на территорию Российской Федерации, а также поступившие в обращение на территорию Российской Федерации до введения ограничения, могут обращаться до истечения срока их годности, при наличии документов, подтверждающего дату их поступления (или отгрузки) на территорию Российской Федерации (дистрибьюторскую сеть).