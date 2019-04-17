О привлечении к административной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Инская»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Инская». В ходе проверки установлено правонарушение, выразившееся в выпуске ОООО «Птицефабрика Инская» в обращение продукции не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза. По факту выявленного правонарушения Управление обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о привлечении ООО «Птицефабрика Инская» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражным судом Кемеровской области вынесено решение о привлечении к административной ответственности юридическое лицо ООО “Птицефабрика Инская” по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. Не согласившись с решением арбитражного суда Кемеровской области ООО «Птицефабрика Инская» подавала апелляционную жалобу. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2018 решение арбитражного суда Кемеровской области оставлено без изменений, а апелляционная жалоба Общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Инская» -без удовлетворения.

Также, не согласившись с решением судапервой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанцииООО «Птицефабрика Инская» подана кассационная жалоба. Определением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа кассационная жалоба возвращена обществу с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Инская» в связи с тем, что подана на судебный акт, который в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не обжалуется в порядке кассационного производства.