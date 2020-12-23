О привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области ветеринарии

В четвертом квартале этого года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Предприятия в Промышленновском районе Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющего деятельность по производству молочных продуктов, производству готовых кормов для с/х животных,на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

В результате проверки были выявлены следующие нарушения ветеринарного законодательства РФ, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», а именно:

- во въездном дезинфекционном барьере Предприятия отсутствует дезинфекционный раствор;

- не исключено пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов животных, конфискатов от убоя КРС, подлежащих утилизации, и других отходов, и дорог, используемых для подвоза здоровых животных, кормов;

- в убойно-санитарном пункте отсутствуют: помещение для вскрытия животных, помещение (место) посола шкур и их временного хранения, утилизационная камера, душевая; крематор в не рабочем состоянии;

- транспортное средство, используемое для перевозки трупов животных из производственных помещений в убойно-санитарный пункт Предприятия, не является специализированным, используется также для хозяйственных нужд, не оборудовано водонепроницаемым закрытым кузовом;

- осуществляется вход на территорию Предприятия посторонних лиц, а также въезд транспорта, не связанного с непосредственным обслуживанием Предприятия;

- за территорией Предприятия, за отделением откорма, в земляной траншее и рядом с ней обнаружены биологические отходы (трупы КРС не вскрытые, на стадии разложения, кости, каныга, уши КРС с бирками, головы КРС, шкуры КРС и другое без признаков сжигания). Данный факт обеспечивает свободный доступ животным и птицам, тем самым создавая угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, а также загрязнение окружающей среды.

За выявленные нарушения Управлением Россельхознадзора юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей и по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого взято на контроль специалистами отдела государственного ветеринарного надзора.

Также проводилась разъяснительная работа с генеральным директором Предприятия, направленная на предупреждение и профилактику угрозы возникновения и распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных.