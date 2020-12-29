Новости Кузбасса

Земли сельскохозяйственного назначения – это составная часть земельного фонда России, выделенная в самостоятельную категорию согласно специфическому целевому назначению.

В соответствии со ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации, земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

Основная обязанность землепользователей - использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, осуществлять мероприятия по охране земель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, не допускать загрязнения, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв.

На территории Кемеровской области государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе за соблюдением требований и обязательных мероприятий по охране почв, и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, осуществляет Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, в соответствии с возложенными на него полномочиями.

В рамках осуществления государственного земельного надзора за период январь – декабрь 2020 года на территории Прокопьевского муниципального округа проведено:

- в отношении юридических лиц 1 плановая выездная проверка, 1 внеплановая выездная проверка, 2 внеплановые документарные проверки;

- в отношении физических лиц 3 внеплановые выездные проверки;

- 16 плановых рейдовых осмотров, обследований земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе проведения надзорных мероприятий выявлены факты размещения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных объектов, объектов, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, на землях сельскохозяйственного назначения, приводящих к уничтожению, деградации земель, изъятию земель сельскохозяйственного назначения из оборота.

К основным правонарушениям, допускаемых физическими лицами, можно отнести неиспользование принадлежащих им земель, по целевому назначению (получение сельскохозяйственной продукции).

В результате неиспользования, ненадлежащего использования, земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные уголья зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью, закочкариваются, захламляются, деградируют, ухудшается их плодородие. В результате большие площади земель сельскохозяйственного назначения выбывают из оборота.

По итогам проведенных проверок (обследований) лицам, допустившим правонарушения, выданы предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства Российской Федерации, установлены сроки для приведения нарушенных (деградированных) земель в состояние пригодное для использования в сельском хозяйстве, приняты меры административного воздействия.