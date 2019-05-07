О проведении мониторинга птичьего гриппа

В начале мая 2019 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, совместно с сотрудниками Кемеровской областной общественной организации охотников и рыболовов, в рамках реализации функций отдела внутреннего ветеринарного надзора, в целях проведения эпизоотологического мониторинга и профилактики заноса на территорию Кемеровской области высокопатогенного гриппа птиц, проведен отбор проб биологического материала от водоплавающей птицы (отряд Гусеобразные, дикая утка: чирок-свистунок,кряква). Отстрел проведен в Ижморском районе,Святославского охотничьего обхода, Кемеровской области.

Утки, гуси и лебеди (семейство Anatidae) хорошо изучены в качестве носителей вирусов НППГ (низкопатогенный птичий грипп) они характеризуются еще и тем, что являются единственной группой диких птиц, в популяциях представителей которой вирусы выявляются круглогодично.

Отобранный биоматериал от диких уток направлен в аккредитованный Испытательный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» г.Владимир.