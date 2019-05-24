О проведении обследований предприятий

Во втором квартале 2019 года комиссия, в состав которой вошли специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области и сотрудники управления ветеринарии Кемеровской области, на основании заявок на проведение обследований оформленных через информационную систему «Цербер», провела три выездных мероприятия по обследованию (аттестации) животноводческого хозяйства, мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего предприятий на предмет соответствия ветеринарно - санитарным требованиям и нормам предъявляемым при ввозе/вывозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и третьих стран животноводческой продукции и включения данных предприятий в Реестр предприятий Евразийского экономического союза (Реестр Таможенного Союза) и Реестр экспортеров.

По результатам проведенных мероприятий составлены Акты обследования предприятий и размещены в ИС «Цербер».

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, планирующим осуществлять экспорт животноводческой продукции в третьи страны, страны Таможенного Союза о необходимости тщательной подготовки предприятия к проведению комиссионного обследования и предварительному ознакомлению с ветеринарно-санитарными требованиями в данной сфере деятельности.

Более подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора в разделе ввоз, вывоз, транзит. Консультации и разъяснения, также можно получить в отделе госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте по телефону: 8 3842 361586 (Кемерово).