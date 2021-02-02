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О проведении обследования коневодческого предприятия

В январе 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу совместно с сотрудниками Управления ветеринарии Кузбасса проведено обследование коневодческого предприятия расположенного в Топкинском районе Кемеровской области принадлежащего индивидуальному предпринимателю на предмет соответствия ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза с целью внесения данного предприятия в Реестр таможенного союза.
     В результате обследования выявлено нарушение Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), а именно: отсутствие на входе в санитарную зону (изолятор) заправленного дезинфекционным раствором дезковрика и несоответствие условий для обеззараживания навоза. 

Предприятию выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки.
     Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в очередной раз напоминает субъектам предпринимательства, желающим осуществлять экспорт животноводческой продукции в третьи страны и страны Таможенного союза о необходимости более тщательной подготовки предприятия к проведению комиссионного обследования и предварительному ознакомлению с ветеринарно-санитарными требованиями в данной сфере деятельности.

Более подробная информация размещена на сайте Россельхознадзора в разделе ввоз, вывоз, транзит. Консультации и разъяснения можно получить от сотрудников отдела госветнадзора на Госгранице РФ и транспорте по телефону: 8 3842361586 (Кемерово).

Общество
kuzbassnews.ru
02/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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