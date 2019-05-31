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О проведении очередного мероприятия направленного на выявление санкционной продукции

В конце мая 2019 года сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с Кемеровской таможней проведено очередное контрольно-надзорное мероприятие направленное на пресечение незаконного ввоза и оборота сырья и продукции животного происхождения, внесенной в «санкционный список» согласно постановления Правительства РФ от 06 августа 2014 № 560. Проверка проведена на крупном оптовом рынке г. Кемерово в отношении пяти индивидуальных предпринимателей осуществляющих реализацию сырной продукции.

В результате мероприятия запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции не выявлено.
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам
предпринимательства, что ввоз и оборот продукции внесенной в «санкционный» список на территории Российской Федерации, запрещен.

Общество
kuzbassnews.ru
31/05/2019
Общество
Новости Кузбасса

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