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О проведении очередного совместного совещания и учебно-тренировочных занятий в аэропортах Кузбасса

В конце января 2020 года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте ТУ Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с сотрудниками отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, с сотрудниками воздушных пунктов пропуска г. Кемерово, г. Новокузнецка (аэропорт им. А.А. Леонова, Спиченково) провели совещание и учебно-тренировочные занятия по теме: О случаях заболевания пневмонией вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китайской Народной Республике, профилактика, действия (взаимодействие) сотрудников контрольно-надзорных органов при выявлении больных (подозрительных на заболевания) пассажиров или животных и продукции животного происхождения не безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

В ходе проведения семинара были также рассмотрены следующие вопросы: общая эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным заболеваниям общим для человека и животных, особенности распространения, источники и факторы заражения, симптомы заболевания у человека и животных, меры профилактики.

В связи со вспышкой пневмонии вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китайской Народной Республике с целью минимизации угрозы заноса вируса на территорию Кемеровской областиУправлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области принято решение о сто процентном досмотре ручной клади и багажа граждан прилетающих из стран Юго-Восточной Азии на предмет наличия продукции животного происхождения, которая может являться переносчиком опасного вируса.

 

Общество
kuzbassnews.ru
28/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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