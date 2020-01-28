О проведении очередного совместного совещания и учебно-тренировочных занятий в аэропортах Кузбасса
В конце января 2020 года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
В ходе проведения семинара были также рассмотрены следующие вопросы: общая эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным заболеваниям общим для человека и животных, особенности распространения, источники и факторы заражения, симптомы заболевания у человека и животных, меры профилактики.
В связи со вспышкой пневмонии вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китайской Народной Республике с целью минимизации угрозы заноса вируса на территорию Кемеровской области
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