О проведении очередных совместных совещаний-семинаров в аэропортах Кузбасса

В начале августа 2020 года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
В ходе проведения семинара были также рассмотрены следующие вопросы: общая эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным заболеваниям общим для человека и животных, особенности распространения, источники и факторы заражения, симптомы заболевания у человека и животных, меры профилактики.
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