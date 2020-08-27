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О проведении очередных совместных совещаний-семинаров в аэропортах Кузбасса

В начале августа 2020 года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте ТУ Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с сотрудниками отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, с сотрудниками воздушных пунктов пропуска г. Кемерово, г. Новокузнецка (аэропорт им. А.А. Леонова, Спиченково) провели совещания и семинары по теме: ситуация по COVID-2019-nCoV, Натуральная оспа, Бруцеллез, профилактика, действия (взаимодействие) сотрудников контрольно-надзорных органов при выявлении больных (подозрительных на заболевания) пассажиров или животных и продукции животного происхождения не безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

В ходе проведения семинара были также рассмотрены следующие вопросы: общая эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным заболеваниям общим для человека и животных, особенности распространения, источники и факторы заражения, симптомы заболевания у человека и животных, меры профилактики.

Общество
kuzbassnews.ru
27/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

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