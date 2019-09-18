О проведении очередных совместных учебно-тренировочных занятий и семинаров в аэропортах Кузбасса
В конце августа и начале сентября 2019 года специалисты отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
В ходе проведения семинара были рассмотрены следующие вопросы: эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация в мире по особо опасным заболеваниям общим для человека и животных, особенности распространения, источники и факторы заражения, симптомы заболевания у человека и животных, меры профилактики.
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