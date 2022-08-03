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О проведении профилактических визитов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) информирует хозяйствующие субъекты о том, что в 2022 году в соответствии с №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 сотрудниками Управления проводятся профилактические визиты в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Профилактический визит проводится в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц, либо путем использования видео-  конференц-связи.

      В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствия критериям риска, основаниях и  рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и  интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Общество
kuzbassnews.ru
03/08/2022
Общество

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