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О проведении профилактических визитов в сфере карантина растений и в сфере семеноводства.

По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  заявкам от хозяйствующих субъектов в январе  2023 года  в городе Кемерово проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений   у   ООО «ЛесЭкспорт» и  ООО «Торговый Дом «Сибирь».

Юридическим лицам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений и в области семеноводства сельскохозяйственных растений, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

 В ходе профилактических визитов проведено консультирование хоз.субъектов, с  разъяснением требований «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений», утвержденного приказом  Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443; и «Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»  утвержденного приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425.

Общество
kuzbassnews.ru
18/01/2023
Общество
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