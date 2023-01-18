По поступившим в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявкам от хозяйствующих субъектов в январе 2023 года в городе Кемерово проведены профилактические визиты в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), и федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений у ООО «ЛесЭкспорт» и ООО «Торговый Дом «Сибирь».

Юридическим лицам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений и в области семеноводства сельскохозяйственных растений, предъявляемые к их деятельности по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а так же к принадлежащим им подкарантинным объектам, которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.

В ходе профилактических визитов проведено консультирование хоз.субъектов, с разъяснением требований «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений», утвержденного приказом Минсельхоза России от 31.07.2020 № 443; и «Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме» утвержденного приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425.