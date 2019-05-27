О проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления за I квартал 2019 года в Кемерово

23 мая в Управлении Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области состоялось очередное публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной деятельности с анализом правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за I квартал 2019 года в Кемерово.

Мероприятие проведено под председательством временно исполняющей обязанности Руководителя Управления Татьяны Мальцевой при участии Руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Александра Агапова.

На заседании присутствовали должностные лица Кемеровской Таможни, Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Совета народных депутатов Кемеровской области, Общественной палаты Кемеровской области, представители местных органов исполнительной власти, ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория», угледобывающих предприятий и других юридических лиц и индивидуальные предприниматели Кемеровской области.

Открывая публичные слушания, временно исполняющая обязанности Руководителя Управления Татьяна Мальцева в своем выступлении озвучила основные показатели надзорной деятельности по итогам работы Управления за I квартал 2019 года, отметив важность открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю, что предполагает объективное информирование общества о деятельности надзорного органа.

Управлением проведено 483 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 28 плановых и 455 внеплановых проверок.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления привлечено к административной ответственности 280 нарушителей, из них в отношении 139 лиц вынесены предупреждения, 140 – привлечены к ответственности в виде штрафа, вынесено 1 постановление о приостановлении деятельности.

Заместители начальников отдела земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна, а также отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выступили с докладами об изменениях в законодательстве, отметили типовые и массовые нарушения, которые выявляются при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

Участники публичного мероприятия активно обсуждали вопросы рекультивации нарушенных земель и проведения мероприятий по ликвидации (возмещению) причинного почвам вреда, а также уничтожения подконтрольной фитосанитарной продукции. Должностными лицами Управления даны подробные консультации и разъяснения по всем возникшим вопросам.

В завершение мероприятия выступил руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Александр Агапов, отметивший необходимость проведения мероприятий подобного уровня для более тесного взаимодействия с бизнес-сообществом, а так же для обмена опытом между органами исполнительной власти.

Подводя итоги публичного обсуждения, Татьяна Мальцева поблагодарила присутствующих за участие, подчеркнув, что работа по повышению эффективности взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса будет продолжена Управлением в дальнейшем.

Для оценки деятельности Управления непосредственно после завершения мероприятия присутствующие заполнили анкеты с предложениями и замечаниями по дальнейшему совершенствованию данного формата общения.

Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников и ответы на поступившие вопросы будут в ближайшее время размещены на сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области «Публичные обсуждения».