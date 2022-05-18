О проведении совместного совещания по вопросам осуществления государственного и муниципального земельного контроля

Весной 2022 года в Администрации Прокопьевского муниципального округа состоялось совместное совещание сотрудников Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу и Комитета по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа.

В ходе совещания рассмотрены требования Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ при проведении отдельных видов контрольных (надзорных) мероприятий, оформлении документов по итогам проведенных мероприятий, рассмотрены вопросы распределения полномочий в рамках взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления.

Особое внимание уделено организации проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году, обусловленных принятием Правительством РФ постановления от 10 марта 2022 года N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Постановлением № 336 определено, что до конца 2022 года органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля не вправе проводить контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые во взаимодействии с контролируемыми лицами. В исключительных случаях, предусмотренным пунктом 3 указанного постановления, внеплановые проверки проводятся по согласованию с органами прокуратуры в случаях, связанных с непосредственной угрозой либо по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства; при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

Исходя из требований вышеуказанного Постановления, основными направлениями при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в области земельного контроля в 2022 году должны стать, в первую очередь, мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований законодательства РФ, мероприятия, проведение которых не требует взаимодействия с контролируемыми лицами, дистанционный мониторинг.

Кроме того, отмечено, что для результативного взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления необходимо обеспечить обмен информацией между Комитетом по управлению муниципальной собственностью Прокопьевского муниципального округа и Управлением на постоянной основе.