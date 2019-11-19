О проведении совместных мероприятий в отношении «санкционной» продукции

За 10 месяцев 2019 года сотрудниками отдела Государственного ветеринарного надзора на Госгранице РФ и транспорте совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службой г. Кемерово и Кемеровской транспортной прокуратурой проведены мероприятия, направленные на пресечение незаконного ввоза, оборота сырья и продукции внесенных в «санкционный список», согласно постановления Правительства РФ от 06 августа 2014 № 560.

По результатам мероприятий у субъектов малого предпринимательства изъято 13,123 кг сырной продукции, из которых 10,108 кг сыра производства Германии, Голландии, Италии уничтожено, а 3,015 кг возвращено продавцу в связи с неподтверждением страны производителя, из которой ввоз продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

С хозяйствующими субъектами, в рамках риск-ориентированного подхода, проведены беседы о недопущении в своей деятельности оборота запрещенной «санкционной» продукции и усилении контроля при принятии продукции на реализацию, в том числе с обязательным истребованием от поставщиков ветеринарных сопроводительных документов.